росіяни можуть готувати у Мелітополі масштабну провокацію

російські окупанти дуже страждають від влучних ударів ЗСУ. Вони вирішили мститися за свої втрати мирному населенню на окупованих територіях.

Останнім часом російські окупанти зазнали дуже великих втрат внаслідок "бавовни". Ворог вирішив використати свої провали як основу для провокацій та ударів по мирному українському населенню на тимчасово окупованих територіях.

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росіяни готують провокацію в Мелітополі

російські окупанти в Мелітополі за наказом гауляйтера балицького почали роздавати мирним мешканцям листівки з інформацією про те, як "рятуватися від HIMARS". Історія вже показала, що подібні заходи підлий ворог завжди проводить перед тим, як самому здійснити обстріл мирного населення та заявити, що "ми вас попереджали".

Є припущення, що росіяни через провали на фронтах, великі втрати через "бавовну" на тимчасово окупованих територіях, масове дезертирство та зраду командирів вирішили обстріляти мирне населення та звинуватити у злочині ЗСУ.

Наші воїни нагадують, що це далеко не перший випадок підлості й ницості планів ворога, тому мешканцям Мелітополя та інших окупованих міст в жодному разі не можна вірити російській пропаганді. Окрім того, усім цивільним потрібно бути обачними та подбати про свою безпеку.

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