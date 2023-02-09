Росія готує свою промисловість до тривалої війни, – ISW

У Росії готують військову промисловість до тривалої війни в Україні. Також у країні-агресорці встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Нагадаємо, що раніше іноземні ЗМІ вже писали, що Владімір Путін все ж готує росіян до тривалої війни.

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Росія готує промисловість до тривалої війни

Як стало відомо, російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 8 лютого заявив, що уряд Росії субсидуватиме інвестиційні проєкти з модернізації підприємств, які працюють в інтересах російського війська, і виділятиме значні кошти на виробництво нової військової техніки.

Окрім цього, уряд надасть пільги російським підприємцям, які підтримують російських військових, зокрема подовжені терміни оплати орендованого федерального майна.

Кремль, ймовірно, має намір цими заходами посилити свої головні зусилля з поступової підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, водночас уникаючи ширшої економічної мобілізації, яка призведе до подальших внутрішніх економічних зривів і відповідного невдоволення,

– зазначили аналітики.

Експерти кажуть, що, ймовірно, Кремль створює систему субсидій і пільг, розроблену так, щоб не було контролю та обліку. Відсутність нагляду та обліку, ймовірно, дозволять російським компаніям краще уникати режимів міжнародних санкцій, націлених на військову промисловість Росії.

"Зусилля Кремля підготувати російську військову промисловість до тривалої війни в Україні частково покладаються на здатність російської військової промисловості мати постійний доступ до численних безпечних ланцюгів постачання ключових іноземних компонентів, які вона інакше не може виробляти", – додали в ISW.

Кремль давно готується до затяжної війни в Україні

Нагадаємо, що раніше аналітики американського Інституту з вивчення війни також прогнозували, що Кремль готується до затяжної війни. Вони наголошували, що загарбники хочуть перехопити ініціативу на полі бою. Мовляв, Кремль готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом пів року, аби повернути ініціативу та покласти край успіхам контрнаступальних дій України.