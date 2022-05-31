Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмському напрямку

Російські загарбники назбирають військову техніку та живу силу. Вони збираються відновити наступ в напрямку Ізюма та Слов'янська.

Українські військові чудово знають про плани ворога і готові давати відсіч. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, російські окупанти досі готуються до відновлення наступу.

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Загалом на Слобожанському напрямку (Харківщина – 24 канал) російські загарбники намагаються втримати тимчасово захоплену територію та заблокувати контрнаступ Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, – йдеться у повідомленні від Генерального штабу.

Українське військове керівництво наголошує, що ворог серйозно деморалізований і зазнає значних втрат. На деяких напрямках окупанти змушені ставати до оборони. Українські захисники та захисниці відчайдушно воюють проти російських загарбників.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Білоруські військові не формують наступальних угруповань. Одна з їхніх головних цілей – посилення охорони власного кордону. Підрозділи ЗСУ стежать за ситуацією.

Цікаво, що в Білорусі почали знімати зі складів зберігання танки та бойові машини піхоти. Є ймовірність, що їх можуть передати для російських військових, щоб ті поповнили власні втрати.

На Сіверському напрямку ворог не проводив ніяких активних дій. Там також не створювали ударні угруповання. Російські окупанти стягнули деякі свої підрозділи в прикордоння Брянської та Курської областей, щоб не допустити перекидання українських військ на інші напрямки.

Окупанти також гатили по прикордонних районах Сумської області. Фіксували як авіаційні обстріли, так і удари з артилерії та мінометів.

На Донецькому напрямку тривають активні бої: окупанти хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк і оточити український військових. Крім того, вони готуються штурмувати Сіверськ та Райгородок. Також тривають бойові дії на Бахмутському напрямку. На більшості інших напрямків на Донбасі окупанти вели артилерійські обстріли.

На Південнобузькому напрямку росіяни змушені оборонятися. Вони замінували узбережжя річки Інгулець на кількох ділянках. Триває контрбатарейна боротьба. Також окупанти залучили авіацію поблизу населеного пункту Давидів Брід, що на Херсонщині.

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