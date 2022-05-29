Окупанти хочуть підлатати флот "потопельниками" та дістають свій катер "Раптор"

29 травня 2022 , 05:48
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Джерело:

ОК "Південь"

Українські захисники нещодавно потопили російський десантний катер "Раптор" біля острова Зміїний. Окупанти вирішили дістати його з дна, аби підлатати свій флот.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що загалом ситуація на фронті залишається динамічною та напруженою. Загарбники намагаються утриматися на побудованих рубежах оборони.

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Автор: Ольга Котів