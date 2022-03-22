Окупанти хочуть встановити свою "владу" у тимчасово зайнятому Вовчанську

Російські військові мають намір встановити свою "владу" у тимчасово окупованому Вовчанську та районі, що на Харківщині. Там хочуть влаштувати провокацію.

Про це повідомив вовчанський громадський діяч Максим Тележний.

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За його інформацією, кримінально-сепаратистська банда разом з окупантами планує з роздачею "гуманітарки" зібрати підписи за відставку міського голови Анатолія Степанця та підняти російський прапор.

Окупанти руками їхніх кримінальних посібників хочуть за тушонку з макаронами купити наше місто. Нічого не підписуйте, нічого не беріть,

– наголосив Тележний.

Громадський діяч зауважив, що ті, хто попадуть на екрани пропагандистських сюжетів і чий підпис стоятиме на цих папірцях, назавжди увійдуть в історію як зрадники.

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