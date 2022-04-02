Окупанти хочуть ввести ЗСУ в оману, – військовий експерт сказав, чи змінює Росія стратегію

2 квітня 2022 , 21:43
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Ворог може зосереджувати свої війська на Півдні та Сході України. Однак стратегія ворога змінюватись не буде, їхня головна ціль – позбавити Україну суверенітету у будь-який спосіб.

Водночас росіяни намагаються ввести Збройні Сили України в оману. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Ігор Козій. 

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Він наголосив, що зараз ми повністю залежимо від дій розвідувального співтовариства. 

Генеральний штаб Росії пробує застосовувати різні варіанти, аби ввести Збройні Сили України в оману, показуючи напрямок діяльності в одному місці, при цьому зберігаючи можливості на іншому напрямку,
– зазначив Козій. 

Ігор Козій про стратегію Росії: дивіться відео 

 

Автор: Тетяна Сукач