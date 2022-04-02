Окупанти хочуть взяти під контроль Маріуполь, Попасну та Рубіжне, – Генштаб

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. Наразі вони намагаються взяти під контроль Маріуполь, Попасну та Рубіжне.

Окупанти досі обстрілюють мирні українські міста. Проте українські захисники героїчно боронять нашу землю від ворогів, завдаючи їм шалених втрат.

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Загарбники хочуть почати контролювати Маріуполь, Попасну та Рубіжне

У Генштабі розповіли, що на Донецькому напрямку окупанти продовжують здійснювати вогневий вплив та штурм на більшості напрямків. Зокрема, вороги завдають авіаційних ударів по підрозділах ЗСУ в районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар'їнка та Сєверодонецк.

Основні зусилля (ворог – 24 канал) зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь,

– додали у Генштабі.

Окрім цього, загарбники почали наступ у напрямках Великої Новосілки та Роздольного. Проте українські бійці їх зупинили.

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