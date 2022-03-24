Окупанти хочуть завершити війну до 9 травня, – Генштаб

Російським воякам постійно нав’язують думку, що війну в Україні потрібно завершити до 9 травня 2022 року. Тільки-от як вони збираються це зробити – велика загадка.

В російських окупантів щодня значні втрати серед особового складу та багато зруйнованої техніки. Але якимось чином вони хочуть закінчити війну до 9 травня.

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За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил російської федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року, – йдеться у дописі.

У Генштабі підкреслюють, що окупанти зараз серйозно деморалізовані. До прикладу, лише в одній з бригад в тимчасово окупованому Криму нещодавно поховали близько сотні російських військових.

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