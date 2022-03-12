Окупанти хотіли під покровом снігу наблизитись до українських позицій: безуспішно

Російські військові намагалися під покровом снігу наблизитись до позицій ЗСУ. Однак це їм не допомогло. Українські військові успішно знищили ще одну ворожу колону.

Мінометники механізованої бригади Костянтина Острозького ще раз довели, що ЗСУ – непереможна армія. Військові не лише знищили плани ворога, а і їх самих.

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Окупанти подумали, що сніг буде перепоною для українських військових. Але ЗСУ не втрачають позицій за будь-яких обставин.

Варто лише ворогу наблизитись на дистанцію пострілу. Мінометники 30 окремої механізованої бригади князя Костянтина Острозького красномовно доводять свою класність влучною стрільбою,

– мовиться в повідомленні.

Момент знищення ворожої техніки зафіксували на відео.

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