Окупанти ховаються за спинами українських дітей: у Міноборони розповіли про останні випадки

Російські окупанти бояться зустрічі із ЗСУ та наших снарядів. Завдяки своїй підлості та відсутності моралі ворожі солдати готові прикриватися дітьми.

Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, російські окупанти викражають українських дітей. Вони бояться вогню ЗСУ та знають, що українські герої ніколи не відкриють вогонь по техніці, де є цивільні українці, особливо – діти.

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Діти – заручники для окупантів

У селі Новий Биків, що на Чернігівщині, окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета ворога – страхування військової колони.

Окрім того, орки, тримаючи дітей у заручники, вимагають у місцевого населення гарантій, що люди не видаватимуть координати їхніх переміщень ЗСУ.

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