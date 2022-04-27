Окупанти крадуть техніку зброю та боєприпаси у своїх убитих товаришів

Росіяни, які пішли воювати проти України, можуть похизуватися новим рівнем мародерства. Вони обкрадають не лише мирних українців, а й своїх убитих товаришів.

Служба безпеки України перехопила розмову одного з окупантів з його татом. Ситуація у ворога не найкраща – ЗСУ не дають росіянам просунутися, тож їм залишається обкрадати лише своїх.

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Новий рівень мародерства

У розмові з батьком окупант повідомляє, що вкрав автомат у когось зі своїх. Окрім того, крадіжка зброї у загиблих стала у росіян звичайною практикою.

Для того, щоб не бути спійманими "на гарячому", окупанти прикопують крадеу зброю у надії за нею повернутися. Показово, що батько не засуджує вчинки сина, а й просить "прикопати щось й для нього".

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