Окупанти в Криму планують використати випускників коледжів, як "гарматне м'ясо"

Російські окупанти хочуть використати у війні проти України випускників коледжів з тимчасово окупованого Криму. Однак вони будуть лише як "гарматне м'ясо".

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. У Росії та в окупованому Криму вже оголосили весняний призов до лав російської армії, який триватиме з 1 квітня до 15 липня.

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Як діють окупанти

За словами Денісової, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів перенесли на початок червня.

Це було необхідно для того, аби встигнути призвати випускників до лав російської армії. Варто зауважити, що раніше, згідно з графіком, останнім днем іспитів було 28 червня.

Аналогічна ситуація відбувається й в інших навчальних закладах. Зокрема, у Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічному коледжі імені Маршала інженерних військ Геловані.

У цих закладах освіти також змінюють дату останнього іспиту,

– розповіла Денісова.

Уповноважена вже звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни в Україні з проханням врахувати ці воєнні злочини.

Порушення Росією прав людей в Україні: інші новини

Окупанти продовжують примусово депортувати мирне населення українських міст до Росії. Людей відправляють у депресивні регіони.

У блокадному Маріуполі росіяни проводять "фільтраційні заходи". За словами Людмили Денісової, лише за один тиждень окупанти примусово вивезли до "фільтраційного табору" в селищі Безіменне майже 3 000 українців, серед яких – понад 300 дітей.

Російські військові почали процес експропріації помешкань маріупольців, які виїхали з окупованих територій. Вони заселяють у їхні помешкання невідомих людей.

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Примусова мобілізація на тимчасово окупованих Росією територіях є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити у її збройних чи допоміжних силах.