Як у Сирії: окупанти у Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1"

7 лютого 2021 , 17:28
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Російські окупанти провели у Криму військові навчання. Солдати країни-агресора вчилися стріляти з зенітно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".

Джерело:

Міністерство оборони Росії

У процесі навчання окупанти тренувалися знаходити та знищувати повітряні цілі за допомогою "Панцирів-С1". Процес навчання відбувався у присутності умовного противника. Він нібито атакував позиції із зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

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"Панцирі-С1" спершу виявляли, а тоді ідентифікували повітряні загрози. Згодом зенітно-гарматні комплекси знищували їх.

Що відомо про "Панцирь-С1"

  • "Панцирь-С1" – це комплекс малого радіуса дії.
  • Може знищувати противника на висоті 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів.
  • Зенітно-гарматним комплексом керують 2 або 3 операторів.
  • "Панцирь-С1" призначений для захисту від повітряного нападу. Також може уражати легкоброньовані наземні цілі.
  • Загалом туди відправили приблизно 40 зенітно-гарматних комплексів.
Зверніть увагу! Росія активно проводить політику мілітаризації окупованого Криму. Там регулярно відбуваються військові навчання країни-окупанта. Зокрема, нещодавно Росія доставила у Крим протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон".