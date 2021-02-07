Як у Сирії: окупанти у Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1"

Російські окупанти провели у Криму військові навчання. Солдати країни-агресора вчилися стріляти з зенітно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".
Джерело:Міністерство оборони Росії
У процесі навчання окупанти тренувалися знаходити та знищувати повітряні цілі за допомогою "Панцирів-С1". Процес навчання відбувався у присутності умовного противника. Він нібито атакував позиції із зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф".
Актуально На Донбасі російські найманці готують дітей до участі в бойових діях: фото
"Панцирі-С1" спершу виявляли, а тоді ідентифікували повітряні загрози. Згодом зенітно-гарматні комплекси знищували їх.
Що відомо про "Панцирь-С1"
- "Панцирь-С1" – це комплекс малого радіуса дії.
- Може знищувати противника на висоті 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів.
- Зенітно-гарматним комплексом керують 2 або 3 операторів.
- "Панцирь-С1" призначений для захисту від повітряного нападу. Також може уражати легкоброньовані наземні цілі.
- Загалом туди відправили приблизно 40 зенітно-гарматних комплексів.
- У 2021 році Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm навела докази того, що Росія бере участь у наземній операції в Сирії.