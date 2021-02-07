Як у Сирії: окупанти у Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1"

Російські окупанти провели у Криму військові навчання. Солдати країни-агресора вчилися стріляти з зенітно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".

У процесі навчання окупанти тренувалися знаходити та знищувати повітряні цілі за допомогою "Панцирів-С1". Процес навчання відбувався у присутності умовного противника. Він нібито атакував позиції із зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

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"Панцирі-С1" спершу виявляли, а тоді ідентифікували повітряні загрози. Згодом зенітно-гарматні комплекси знищували їх.

Що відомо про "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" – це комплекс малого радіуса дії.

Може знищувати противника на висоті 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів.

Зенітно-гарматним комплексом керують 2 або 3 операторів.

"Панцирь-С1" призначений для захисту від повітряного нападу. Також може уражати легкоброньовані наземні цілі.

Загалом туди відправили приблизно 40 зенітно-гарматних комплексів.