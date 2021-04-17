Окупанти у Криму хочуть вдвічі збільшити вирок кримчанину Приходьку

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку, якого раніше засудили до 5 років суворого режиму. Однак цього окупантам здалося замало і вони попросили суд змінити вирок на 11 років позбавлення волі.

Про це повідомив адвокат Приходька Сергій Легостов. Він додав, що російська прокуратура звернулася до Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону.

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Що вимагають окупанти

Прокуратура Росії вже вдруге вимагає змінити вирок активісту Олегу Приходьку. Вперше про це клопотали на засіданні 16 грудня 2020 року. Тоді прокурор хотів, аби Приходька засудили до 11 років колонії суворого режиму з відбуванням 3 років у в'язниці й штрафом у 200 тисяч рублів.

Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їхнє право, бажають збільшити міру покарання більше ніж у 2 рази,

– сказав адвокат.

За словами адвоката, захист опікується підготовкою до доповнення своєї апеляційної скарги. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович через погіршення стану здоров'я проукраїнського активіста. Раніше Денісова звернулася з цим же проханням до російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Але реакції від неї так і не було.

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Реакція України

Денісова засудила вирок , назвавши рішення суду "помстою окупаційної влади".

, назвавши рішення суду "помстою окупаційної влади". МЗС України висловило рішучий протест через цей вирок кримчанину.

Постійний представник президента Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька "актом залякування".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав політичним в'язнем Олега Приходька.