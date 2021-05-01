Окупанти у квітні втратили 69 своїх бійців

Російські окупанти продовжують втрачати своїх бійців. Зокрема, у квітні 2021 року 31 бойовик загинув, ще 38 – отримали поранення.
Джерело:фейсбук Сергія Нещадима
Інформацію оприлюднив офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим. Він уточнив, що всі втрати окупантів були небойовими.
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Втрати військ окупанта у квітні
З 1 по 30 квітня лави російських найманців порідшали на 69 людей.
- загинув 31 російський найманець – усі втрати небойові,
- поранення отримали 38 бойовиків – усі травми вони отримали не у бою.
Ситуація з втрати від початку перемир'я
Від початку дії домовленості про повний та всеосяжний режим тиші (з 27 липня 2020 року) втрати окупантів становлять 474 людей.
- загинули 216 бойовиків, з них лише 8 – у бою,
- поранення отримали 258 бійців, бойові – 7,
- техніки у російських найманців теж стало менше: вони втратили 1 бойову броньовану машину, 6 безпілотників, 5 одиниць автомобільної техніки.