Окупанти на Луганщині обстріляли залізничне господарство заводу "Азот" і АЗС
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти поцілили в залізничне гомподарство Сєвєродонецького заводу "Азот". Також вони обстріляли одну з останніх АЗС на Луганщині.
Загарбники вгатили по заводу та АЗС 5 травня ввечері. Про це повідомив голова Луганської ОВА 6 травня.
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Одну з останніх АЗС на Луганщині обстріляли близько 18:00. Водночас окупанти бомбили залізничне господарство хімічного заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку.
Там одразу сталася пожежа. Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 метрів квадратних. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Але рятувальникам повідомили вчасно.
Загалом в місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області,
– написав Гайдай.
Загинули 2 людей. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Ще 7 будинків зруйновані в Рубіжному, 2 – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній
Наслідки обстрілів житлових будинків Луганщини / Фото Сергія Гайдая
Успіх ЗСУ на Донбасі
Попри безперевні обстріли і спроби штурму, російські окупанти не мають жодного успіху на Донбасі. ЗСУ міцно тримають оборону і завдають нищівних ударів ворогові. Так, за добу 5 травня захисники Донбасу відбили 11 атак ворога. Окрім того, ЗСУ знищили:
- 8 танків;
- 11 одиниць бойової броньованої техніки;
- 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Росія визнала, що переможного параду на Донбасі не буде
- У Росії визнали, що переможного параду 9 травня в Донецьку та Луганську не буде. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на слова першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.
- Кирієнко наголосив людям, що хвилюватися не слід, бо "цей час скоро прийде". Таким чином він хотів приховати провал російських окупантів на Донбасі. Адже втрати ворога стрімко зростають. Станом на 5 травня ЗСУ ліквідували 24 700 російських загарбників.
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