Окупанти на Луганщині обстріляли залізничне господарство заводу "Азот" і АЗС

Російські окупанти поцілили в залізничне гомподарство Сєвєродонецького заводу "Азот". Також вони обстріляли одну з останніх АЗС на Луганщині.

Загарбники вгатили по заводу та АЗС 5 травня ввечері. Про це повідомив голова Луганської ОВА 6 травня.

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Одну з останніх АЗС на Луганщині обстріляли близько 18:00. Водночас окупанти бомбили залізничне господарство хімічного заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку.

Там одразу сталася пожежа. Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 метрів квадратних. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Але рятувальникам повідомили вчасно.

Загалом в місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області,

– написав Гайдай.

Загинули 2 людей. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Ще 7 будинків зруйновані в Рубіжному, 2 – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній

Наслідки обстрілів житлових будинків Луганщини / Фото Сергія Гайдая

Успіх ЗСУ на Донбасі

Попри безперевні обстріли і спроби штурму, російські окупанти не мають жодного успіху на Донбасі. ЗСУ міцно тримають оборону і завдають нищівних ударів ворогові. Так, за добу 5 травня захисники Донбасу відбили 11 атак ворога. Окрім того, ЗСУ знищили:

8 танків;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

5 одиниць автомобільної техніки противника.

Росія визнала, що переможного параду на Донбасі не буде

У Росії визнали, що переможного параду 9 травня в Донецьку та Луганську не буде. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на слова першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

Кирієнко наголосив людям, що хвилюватися не слід, бо "цей час скоро прийде". Таким чином він хотів приховати провал російських окупантів на Донбасі. Адже втрати ворога стрімко зростають. Станом на 5 травня ЗСУ ліквідували 24 700 російських загарбників.

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