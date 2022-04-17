Окупанти в Маріуполі продовжують застосовувати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3

Росіяни не припиняють обстрілювати Маріуполь, тепер ворог застосовує стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Про використання росіянами бомбардувальників повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Зокрема, продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

У Маріуполі побачили ворожі бомбардувальники Ту-22М3

Також у телеграм каналах з'явились відповідні відео. Повідомляють, що вперше Ту-22М3 застосували в Маріуполі 16 квітня.

Ту-22М3 є надзвуковим ракетоносцем-бомбардувальником, якого важко збити зі звичайних ПЗРК.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни готуються висадити десант у Маріуполі.

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