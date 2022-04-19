Окупанти у Маріуполі використовують цивільних як "приманку" для українських снайперів
Джерело:Петро Андрющенко у телеграмі
Російські окупанти продовжують цинічно порушувати всі норми міжнародного права та звичаї ведення війни. У Маріуполі ворог використовує цивільних як "приманку" для українських снайперів.
Про це повідомив радник очільника Маріупольської міської ради Петро Андрющенко. Водночас він оприлюднив відеозапис вщент зруйнованого міста з повітря.
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За його словами, росіяни завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але й з артилерії та танків продовжують хаотично атакувати житловий сектор Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.
При цьому вчора окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе. Вони продовжують використовувати цивільне населення як "приманку" для українських снайперів,
– зазначив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді вже понад 50 днів. Загарбники намагаються всіма способами захопити його. Однак місто тримається завдяки українським воїнам, які весь цей час безжально знищують ворога.
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