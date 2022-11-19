У Мелітополі помітили КамАЗи з трупами окупантів, – ЗМІ

Схоже, що деякі російські мобілізовані вже повертаються додому. У Мелітополі повідомляють, що неодноразово бачили, як по місту пересувається техніка з трупами російської армії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько місяця тому в Мелітополь почали масово завозити російських мобілізованих.

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Успішна демілітаризація для декількох десятків росіян

Загарбники навіть облаштували місце для навчань. Потім цих солдатів, які пройшли мінімальну підготовку, відправляють у зону бойових дій.

Однак також масово виїжджають з Мелітополя, але вже в іншому вигляді. Очевидці інформують, що зранку 18 листопада у місті помітили КамАЗи. Вони стверджують, що вантажні автівки були забиті трупами російських солдатів.

Місцеві повідомляють, що демілітаризованих окупантів везуть до тимчасово окупованого Криму.

Яка ситуація у Мелітополі

Сили оборони продовжують завдавати ворогу шкоди на тимчасово окупованих територіях. 16 листопада наші захисники пошкодили стратегічно важливий для ворога міст на Запоріжжі . Через це у Мелітополі зникла трансляція російських телеканалів.

. Через це у Мелітополі зникла трансляція російських телеканалів. Вранці, 15 листопада близько 9 ранку у Мелітополі чутно було вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, який співпрацював з окупаційною владою.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ можуть звільнити Мелітополь . За його словами, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії, то зможе тримати під вогневим контролем територію до 70 кілометрів від річки Дніпро. У цю зону входить і Мелітополь. Крім того, вогневими засобами можна буде контролювати і перешийок на Крим.

. За його словами, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії, то зможе тримати під вогневим контролем територію до 70 кілометрів від річки Дніпро. У цю зону входить і Мелітополь. Крім того, вогневими засобами можна буде контролювати і перешийок на Крим. Відтак, справді, цілком можливо повторити Херсонський сценарій, спочатку виснаживши російське угруповання, а потім провівши там контрнаступальну операцію.

Нагадаємо, що американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що українські військові можуть деокупувати Мелітополь та Маріуполь вже у січні 2023 року.

Олег Жданов про перспективу звільнення Мелітополя та Маріуполя вже цієї зими: дивіться відео