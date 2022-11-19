У Мелітополі помітили КамАЗи з трупами окупантів, – ЗМІ
Схоже, що деякі російські мобілізовані вже повертаються додому. У Мелітополі повідомляють, що неодноразово бачили, як по місту пересувається техніка з трупами російської армії.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько місяця тому в Мелітополь почали масово завозити російських мобілізованих.
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Успішна демілітаризація для декількох десятків росіян
Загарбники навіть облаштували місце для навчань. Потім цих солдатів, які пройшли мінімальну підготовку, відправляють у зону бойових дій.
Однак також масово виїжджають з Мелітополя, але вже в іншому вигляді. Очевидці інформують, що зранку 18 листопада у місті помітили КамАЗи. Вони стверджують, що вантажні автівки були забиті трупами російських солдатів.
Місцеві повідомляють, що демілітаризованих окупантів везуть до тимчасово окупованого Криму.
Яка ситуація у Мелітополі
- Сили оборони продовжують завдавати ворогу шкоди на тимчасово окупованих територіях. 16 листопада наші захисники пошкодили стратегічно важливий для ворога міст на Запоріжжі. Через це у Мелітополі зникла трансляція російських телеканалів.
- Вранці, 15 листопада близько 9 ранку у Мелітополі чутно було вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, який співпрацював з окупаційною владою.
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, як ЗСУ можуть звільнити Мелітополь. За його словами, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії, то зможе тримати під вогневим контролем територію до 70 кілометрів від річки Дніпро. У цю зону входить і Мелітополь. Крім того, вогневими засобами можна буде контролювати і перешийок на Крим.
- Відтак, справді, цілком можливо повторити Херсонський сценарій, спочатку виснаживши російське угруповання, а потім провівши там контрнаступальну операцію.
- Нагадаємо, що американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що українські військові можуть деокупувати Мелітополь та Маріуполь вже у січні 2023 року.