Окупанти мають кадрові проблеми: вони посилають на першу лінію кваліфікованих фахівців

Завдяки неймовірній хоробрості та майстерності ЗСУ російські окупанти понесли шалені втрати. Через це їм доводиться використовувати у ролі "м'яса" кваліфікованих спеціалістів.

Російські окупанти очікували швидко захопити Україну. Майстерність ЗСУ та шалений спротив місцевого населення стали для них сюрпризом, внаслідок якого вони зазнають шалених втрат.

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Кадрові проблеми

Українські герої на Донеччині ліквідували чергових "заблукавших" окупантів. Особливий інтерес викликали документи ворогів.

Серед ліквідованих окупантів були військовослужбовцями федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї (в/ч 21222 м. Пенза). Якщо ворог посилає у першу лінію таких фахівців – у нього неймовірні кадрові проблеми.

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