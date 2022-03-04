Окупанти в Мелітополі розповсюджують фейк про те, що взяли під контроль телевежу
4 березня 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку спростували фейк про те, що окупанти у Мелітополі начебто взяли під контроль місцеву телевежу. Неправдивою виявилася й інформація про нібито транслювання з неї російського телебачення.
Пресслужба Держспецзв'язку наголосила, що наразі жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі взагалі не працює. Новину повідомили близько 17:00.
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Телемовлення у Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення,
– мовиться у повідомленні.
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