Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами з минулого століття, – розвідка

Російські бойовики продовжують знущатися над тимчасово окупованою Херсонщиною та мінують область боєприпасами з 50-х років минулого століття.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти в Херсонській області втратили частину тимчасово захопленої території, та зазнали значних втрат у живій силі та техніці внаслідок вдалого контрнаступу Збройних Сил України.

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Намагаючись якось зупинити наступ, російські загарбники у терміновому порядку споруджують додаткові лінії оборони, створюють загородження та мінують територію.

ГУР повідомляє, що окупанти встановлюють радянські міни 1950-х років, які мали б бути знищеними.

Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій,

– повідомили в розвідці.

Намагаючись зупинити українських воїнів старими мінами, окупанти самі прирекли себе на смерть – при спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу Росії.

З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають,

– заявили в ГУР.

Запаси нової зброї та боєприпасів у Росії вичерпуються

Бойові дії тривають значно довше, ніж сподівались у Кремлі. Розвідка Великої Британії з'ясувала, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, ймовірно, значно вичерпались.

Розвідники зазначають, що це змусило Росію використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси. Вони менш надійні, менш точні та легше перехоплюються.

Прогнозують, що держава-агресорка, швидше за все, й далі буде намагатися замінити високоточне озброєння.

Власне, вторгнення Росії в Україну показало її невміння завдавати точних ударів великого масштабу. Агресор здійснює інтенсивне і невибірковим бомбардування, не зважаючи на численні жертви серед цивільного населення.

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