Окупанти могли спалити найбільший у світі український літак "Мрія"

Окупанти могли спалити український літак "Мрія". Попередньо цю інформацію перевіряють e Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Таку інформацію в Держспецзв'язку повідомили о 16:16 27 лютого за Києвом. Про це їм стало відомо від "Радіо Свобода" – їм про це повідомили два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" та підтвердив міський голова міста Буча.

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Орки могли знищити українську "Мрію" в Гостомелі

Є інформація, що у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалени один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія",

– мовиться у повідомленні.

Там додали, що інформацію перевіряють додатково. Зокрема на підприємстві "Антонов" орієнтовно о 14:40 була відстуня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" у Гостомелі, оскільки там все ще тривали бої.

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