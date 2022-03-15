Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

15 березня 2022 , 09:33
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські загарбники з 24 лютого, відколи розпочали вторгнення, вже втратили більше 13, 5 тисяч військових. Також у них більше нема 404 танків.

Генштаб повідомляє, що й про інші втрати ворога. Зокрема, росіяни втратили 1279 бойових броньованих машин.

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Інші втрати ворога

Також у росіяни втратили:

150 артилерійських систем;
64 РСЗВ;
36 засобів ППО;
81 літак;
95 гелікоптерів;
640 одиниць автомобільної техніки;
3 кораблі /катери;
60 цистерн з ПММ;
9 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

У Генштабі заявляють, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Автор: Оксана Княжик