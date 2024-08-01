До кінця літа окупанти можуть прорватися на одному напрямку

Противник дуже близький до того, щоб до кінця наступного місяця отримати прорив оперативного масштабу на Покровському напрямку.

Росіянам доведеться обирати між двома напрямками

У зв'язку із наступом ворожого війська на Покровському та Торецькому напрямках часто ставлять питання – завдяки чому противник продовжує повзти, а місцями навіть трохи бігти вперед?

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Відповідь очевидна – завдяки перевазі у силах та засобах, які росіянам вдалося створити на цих напрямках. Однак зрозуміло, що не тільки через це. Наприклад, у смузі дії угрупування військ "Північ", де противнику також вдалося створити відчутну перевагу у силах та засобах, йому це не дуже допомогло. Все обмежилось 10-кілометровим вклиненням у прикордонні на Харківському операційному напрямку із не дуже "приємними" для росіян тенденціями та прогнозами.

Річ у тому, що на відміну від командування УВ "Північ", командування ворожого УВ "Центр" відрізняється більшим рівнем адекватності та швидкості реакції на поточний та можливий розвиток ситуації у його підзвітній смузі.

На практиці це виглядає наступним чином.

У період підготовки активації на Торецькому напрямку у складі УВ "Центр" було проведено масштабне перегрупування сил та засобів.

Очевидно, задумом передбачалось проведення активних наступальних дій зразу на двох напрямках – як на Покровському (продовження), так і на Торецькому (початок).

Причому одному з них командування УВ "Центр" надало пріоритет (Покровський напрямок). У той час, коли наступ на іншому напрямку повинен був мати допоміжний (сковуючий) характер (Торецький). Наступати "в лоб" на укріплений район оборони противника (а на час формування цього задуму, Торецький район таким і був) було можливо виключно із метою сковування противника.

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Окрім цього, такий сенс плану росіян доводить й розподіл його сил та засобів. Уже після перегрупування на Покровському напрямку діє 2 загальновійськова армія, 90 танкова дивізія, 114 ОМСБр 1-го армійського корпусу. Там же був задіяний і основний оперативний резерв УВ "Центр" – 27 МСД. На Торецькому напрямку діє вся 41 ЗВА, посилена окремими батальйонами та полками зі складу МР та ТрВ.

Несподіваний успіх ворога

Несподівано (підозрюю, що і для російського командування) початкові наступальні дії 41 ЗВА на Торецькому напрямку увінчались швидким тактичним успіхом. Це в один момент стало приводом для росіян замислитись про місце та напрямок вводу в бій свого головного оперативного резерву (27 МСД).

Усе ж-таки було вирішено не відхилятися від плану – 27 МСД поїхала на Покровський напрямок, у склад "штатно-рідної" 2 ЗВА. На Торецьк спрямували інші резерви.

Незабаром наступить момент, коли росіянам доведеться обирати якийсь один з двох напрямків. Річ у тому, що головним сенсом наступальної операції противника на Покровському напрямку є максимально "глибоке" просування на захід та північний захід (бажано в район Новогродівки та на рубіж Мирноград – Малинівка, при цьому сам Покровськ поки можна не штурмувати).

Чим глибше противнику вдасться "залізти" на цьому напрямку на захід, північний захід, тим йому легше та зручніше буде потім "брати" Торецьк. Особливо в контексті гіпотетичного перерізання рокади Покровськ – Костянтинівка. Це очевидні речі.

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Однак в такому разі постає питання – чи має сенс саме зараз "сточувати" 41 ЗВА у жорстких та кровопролитних боях у щільній міській забудові на Торецькому напрямку, поки 2 ЗВА рветься на захід?

Вихід на вищезазначені рубежі явно для ворога не буде простою та дешевою, а особливо швидкою справою. Уже сьогодні, попри те, що передові підрозділи 2 ЗВА продовжують просуватися у бік Покровська та Мирнограда, коштує це їм дуже дорого. І навряд чи ціна стане меншою, адже українське командування також реагує на такі дії окупантів.

У цьому контексті цілком можливо, що частину військ 41 ЗВА таки доведеться повертати на Покровський напрямок. Я думаю, вороже командування УВ "Центр" усвідомлює, що такий момент наближається.