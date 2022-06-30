Окупанти можуть мобілізувати навіть жінок з окупованих територій, – Карась

Окупанти вже мобілізували більшість чоловіків на окупованому Донбасі. Їх росіяни просто використовують як гарматне м’ясо. Тепер ходять чутки, що окупанти почнуть там призивати до військової служби жінок.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він наголосив, що про кількість втрат на Донбасі Україна точно ніколи не дізнається.

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За його словами, самі росіяни зізнаються, що почали мобілізувати людей з цукровим діабетом та жінок.

Євген Карась каже, що окупанти почули про те, що в Україні воюють жінки і вирішили спробувати це на Донбасі. На думку військового, вони дійсно дійдуть до того, що почнуть мобілізувати жінок.

Їх не шкода, бо вони беруть до рук зброю і йдуть воювати проти нас, вони не дизертують та не співпрацюють з нашою розвідкою. Хоча ми це рекомендуємо робити,

– пояснив він.

Карась додав, що тут всі розуміють, що це гарматне м'ясо, але до самих людей з окупованого Донбасу це ніколи не дійде.

"Зрадники завжди залишаться зрадниками, і Росія їх використовує як гарматне м’ясо. Ще з часів Жукова нічого не змінилося, коли під час Другої світової радянська армія гнала українців в атаку на гарматне м’ясо", – зауважив він.

На думку військового, так само росіяни і зараз роблять з українцями з окупованого Донбасу.

Дивіться повне інтерв’ю з Євгеном Карасем: відео



До слова, схоже, в путінської "другої армії світу" дуже погані справи. З Донецька повідомляють, що у псевдореспубліках на Донбасі розпочався новий етап мобілізації.

Так, з 23 червня на вулицях міст, трасах, пунктах виїзду проводяться рейди військкоматів. Повістки вручають навіть тим, у кого була "броня".