Окупанти можуть використати режим тиші, – Верещук звернулася до російської влади

З Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів. Однак російські окупанти можуть використати режим тиші для просування вперед.

Через це міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до російської влади.

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"Я хочу звернутись до російської влади і сказати наступне – ми домовились за посередництвом Червоного хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші. Там немає бути жодних просувань російських військ", – сказала міністерка.

Вона наголосила, що вони використовують ці канал, аби евакуювати цивільних жінок та дітей, а також довести гуманітарні вантажі до тих, хто залишився.

Прошу припинити просування своїх військ, якщо таке відбувається, зараз ми перевіряємо цю інформацію, і дати можливість спокійно провести евакуацію людей. За цим спостерігає весь світ,

– заявила Верещук.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео

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