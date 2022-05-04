Окупанти можуть втрутитися в мобільний зв'язок України, – ЦПД

Росіяни можуть втрутитись у роботу мобільного зв'язку. Причиною цього є той факт, що найманці Кремля мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України.

Про це застерігає Центр протидії дезінформації. Там оприлюднили спеціальні коди, з якими кожен користувач зможе перевірити наявність встановлення переадресації виклику на власному номері.

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ЦПД застерігає громадян України, що окупанти можуть вдатися до прослуховування телефонних дзвінків, які здійснюються через українські оператори зв'язку. Це можливо через те, що росіяни мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України.

Яким чином можливе втручання у роботу мобільного зв'язку

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це може відбуватися через "паралельну" переадресацію. За допомогою цієї функції виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера.

Як убезпечити себе від ворожого прослуховування

ЦПД опублікував кілька сервісних кодів, з допомогою яких українці зможуть убезпечити себе та близьких від втручання окупантів у мобільних зв'язок.

Сервісні коди дають можливість перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на номері користувача.

Наведені сервісні коди є універсальними та підходять для всіх телефонів:

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.

*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Для конфіденційних розмов Центр протидії дезінформації радить користуватися месенджерами із захищеним шифруванням. Серед них: WhatsApp, Viber, Telegram, Signal.

Мобільний зв'язок на території України:

Віцепрем'єр та голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що технічним командам таки вдалось відновити мобільний зв'язок українських операторів у тимчасово окупованому Херсоні.

Станом на 10 квітня "Київстар" відновив зв'язок у кількох населених пунктах поблизу Маріуполя.

Зокрема, зв'язок та інтернет від "Київстару" з'явився у Мангуші та Мелекіному. Також відновити зв'язок вдалося у Бердянську Запорізької області.

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