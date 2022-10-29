Окупанти можуть застосувати "брудну бомбу" для втечі з Херсону: експерт змоделював ситуацію

Гіпотетично, окупанти можуть застосувати "брудну бомбу" для прикриття своєї втечі з Херсона. Звісно, у своїх злочинах вони звинуватять Україну.

Американські біолабораторії, дамба, випробування ядерного удару – росіяни шукають все нові й нові страшилки. Про це 24 каналу сказав експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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Усе, чим вони лякають, теоретично, може бути. Але таке враження, що вони намагаються знайти ту лякалку, у яку повірять. Поки жодна не працює,

– зауважує експерт.

Яку провокацію можуть готувати росіяни

На думку Їжака, ситуація може розвиватися так:

росіяни відчувають, що не можуть втримати Херсон;

притягують помітну кількість радіоактивного матеріалу із ЗАЕС;

роблять вибух за допомогою звичайної вибухівки;

заявляють, що є витік радіації, Україна застосувала "брудну бомбу"

повітрям це розноситься, різні станції починають про це говорити й так далі.

Жителям Росії вони розповідатимуть, що війська примусово "евакуювали", аби зберегти життя людей. А потім, можливо, ще спустять воду з Каховського водосховища, аби продемонструвати, який жах відбувається,

– вважає Їжак.

Проблеми з ядерною зброєю

Історія з "брудною бомбою" може свідчити про те, що у росіян виникли проблеми з ядерною зброєю. "Такого раніше не було, щоб очільник міноборони та начальник генштабу дзвонили міністрам оборони, збирали закрите засідання Радбезу ООН. І це відбувається після ядерних навчань", – підкреслив Їжак. Найімовірніше, уся система не показує належної надійності та ефективності.

Попри це, наголошує Їжак, небезпека все одно є. "На постійній готовності перебуває зброя з 1500 ядерних боєголовок, якщо працює 10% – 100 боєголовок – це теж не мало, тому треба ставитися уважно", – запевняє експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Сьогодні ми бачимо, що Захід більше не наляканий ідеєю ядерної війни. "Це свідчить про те, що реальний ядерний потенціал Росії не такий, як говорять росіяни. Але ядерна зброя є, це не конспірологія", – акцентував Олексій Їжак.

Путін переживає за своє життя

США офіційно передали попередження Путіну про ймовірні наслідки, якщо він застосує ядерну зброю. Ймовірно, це зробили через Лаврова на засіданні Генасамблеї ООН. Після цього Путін заявив, що росіяни ніколи й нікому не погрожували ядерною зброєю, ба більше – вони неодноразово пропонували сісти за стіл перемовин.

Однак Росія настільки розкручувала питання особливого статусу через володіння ядерною зброєю, що відмовитися від улюбленого шантажу вона не зможе.

Путін вірить у ядерну зброю, як в Бога. Він вірить в існування чогось такого, що можна показати – і все зміниться. Така собі чарівна паличка,

– відзначає Їжак.

Саме тому, додає він, доводиться попереджати, нагадувати й тримати у фокусі, аби він не забув, що першим помре в цій ядерній війні.

Насправді в оточенні Путіна добре знають, що російський диктатор страшенно боїться за своє життя. "Якщо він використає ядерну зброю, то він стане ціллю №1 – як Усама Бен Ладен", – зауважив Їжак.

Він додає, що Путін вірив у свій захист, адже думав, що він продемонструє, усі злякаються і жодного удару не буде. Так, до нього дуже важко доходить, що може ще не долетіти російська ядерна зброя, а по ньому вже щось полетить. "Можливо, не ядерна зброя. Але полетить", – підсумував Олексій Їжак.

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