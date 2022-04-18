Окупанти надзвичайно жорстоко ставляться до мобілізованих з окупованих територій

Російські загарбники продовжують силову мобілізацію на територію ОРДЛО. Чоловіків хапають на вулиці та відправляють на передову.

Ставлення до мобілізованих з ОРДЛО

Про це повідомили у відомстві з посиланням на слова "мобілізованих", які потрапили в полон. Зазначається, що чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

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"Призовників" одягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову. А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах.

Нас посадили й повезли. Куди їхали, ми не знали. А потім побачили, що наша задача, як я зрозумів, була, як в будівельного батальйону. Копати окопи. Не зрозуміло для чого і чому,

– розповів мешканець Донецька, який потрапив в український полон.

За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.

В СБУ зазначили, що чоловік радіє, що залишився живим, але йому не уникнути відповідальності за свої вчинки.

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