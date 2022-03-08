Окупанти намагалися атакувати Маріуполь під час зеленого коридору: на відео потрапив обстріл

Російські нелюди намагалися атакувати Маріуполь саме під час зеленого коридору. Ворог створив реальну загрозу життю цивільних людей, які намагалися виїхати з оточеного міста.

Момент обстрілу потрапив на відео. Українські безпілотники зняли його на Мелекінській трасі.

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В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних людей,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти намагалися атакувати Маріуполь: дивіться відео з телеграму Азов – Маріуполь

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