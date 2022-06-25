Окупанти спробували атакувати українські позиції під кордоном з Росією – штурм було придушено

Російські загарбники й далі продовжують наступ у Харківській області, атакуючи як позиції українських захисників, так і завдаючи удару по цивільних об'єктах інфраструктури.

У Харківській області російські окупанти намагаються атакувати у різних напрямках. Серед них і села, що поблизу кордону з Росією.

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За даним Генштабу Збройних Сил України, 24 червня була спроба штурму села Уди. Воно розміщена на півночі Харківської області поблизу кордону з Росією. Та дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов.

Ворог намагається втриматися

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, повідомили українські військові.

Разом з тим продовжуються систематичні обстріли. Ворог здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В'ялівського водосховища, що на північний схід від Харкова.

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Також ворог завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

Яка ситуація на кордонах України

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ.

Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності білоруської армії суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни.

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Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

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