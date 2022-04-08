Окупанти намагалися штурмувати Рубіжне та Попасну, але зазнали невдачі

Російські загарбники намагались проводити штурмові дії в районах Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського. Проте завдяки відсічі українських військових ці спроби не мали успіху.

У Генштабі розповіли, що загалом на території Донеччини та Луганщини за попередню добу відбили 7 атак. Українські захисники знищили чимало ворожої техніки.

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Яку техніку росіян знищили:

4 танки,

2 артилерійські системи,

10 одиниць броньованої техніки,

11 одиниць автомобільної техніки.

Основна ціль ворога – взяття Маріуполя, Попасної та Рубіжного

У ЗСУ підтверджують, ціль ворога – встановити повний контроль над Маріуполем, а також взяття Рубіжного та Попасної. Вороги продовжують вести штурмові дії на більшості напрямків.

Противник продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру

На Донбасі ворог продовжує посилено обстрілювати цивільну інфраструктуру, мовиться про авіаудари та реактивні системи залпового вогню. під ворожим вогнем опинились Кремінна, Сєвєродонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

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