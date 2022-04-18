Окупанти намагатимуться відрізати Південь, але ЗСУ змінюють їхні плани, – військовий

Російські військові хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також "відрізати" Південь України. Прое наші захисники змінютть їхні плани на полі бою.

Про це розповів народний депутат та військовий Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зараз військова ситуація показує, що окупанти будуть намагатися виходити на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Або тільки туди (на географічні кордони Донбасу – 24 канал), або будуть ще намагатися "відрізати" Південь України і з’єднатися з Придністров’ям,

– заявив військовий.

Костенко наголосив, що Збройні Сили України, коли ведуть бої ита здобувають перемоги, змінюють плани ворога.

"От зараз такий сценарій, але щось може "перегратися" і окупанти будуть вимушені реагувати на ті сценарії, які ми їм зробимо", – додав військовий.

До слова, російські військові активізували роботу ДРГ на територіях Півдня України, які раніше були звільнені від окупації. Українські захисники вночі відбили одну з атак окупантів. Ворог змушений був відступити під обстрілами.

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