Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсантів у Києві
26 березня 2022 , 06:56Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворожі війська намагаються активізувати діяльність ДРГ в Києві. Це пояснюється тим, що вони не мають успіхів у наступі.
Російські війська зазнали поразки у боях на Київщині. Тому вони хочуть виграти час, аби перегрупуватися. Про це повідомили в Генштабі 26 березня.
Зверніть увагу Побачити Маріуполь і здохнути: азовці знищили ще частину російських окупантів – відео
Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти не встигають швидко "заповнювати" втрати. Вони сподіваються, що активізування ДРГ у Києві їм допоможуть.
Цікаво – Відновлення України після війни та ембарго на російську нафту – Устенко: відео