Окупанти намагаються наступати і просуватись у напрямку Запоріжжя, але зазнають втрат

Ворожі війська намагаються наступати і просуватись у напрямку Запоріжжя. Однак окупанти зазнають втрат і зосереджують зусилля на тому, щоб утримати вже зайняті ними позиції.

Разом з тим ворог продовжує накопичувати військову техніку, зокрема, у Мелітополі. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв на своїй офіційній сторінці у телеграмі.

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Ситуація у Запорізькій області станом на 20 квітня

Куртєв розповів, що вчора, 19 квітня, мелітопольці бачили, як кілька колон техніки окупантів пересувались вулицями їхнього міста у напрямку Запоріжжя. Мирними мешканцями були помічені здебільшого тентовані вантажівки з живою силою, бензовози і танки ворога.

При цьому ЗСУ активно знищують техніку окупантів у Запорізькій області. Нещодавно наші захисники ліквідували поблизу міста Токмак ворожий радар. Крім того, за інформацією української розвідки, у Пологівському районі розпочались бунти серед російських солдат – вони відмовляються воювати, бо не отримують обіцяної фінансової винагороди.

А ось мешканці Василівського району розповідають, що окупанти подекуди навмисно "відстрілюють" боєприпаси і складають зброю, таким чином протестуючи проти вбивств мирного населення. Однак за це їх жорстоко карають кадирівці.

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Стосовно обласного центру, то безпосередньо у Запоріжжі триває підготовка до оборони і здійснюється посилена охорона громадського порядку. Під час комендантської години затримано та доставлено підрозділам поліції 20 громадян – з них 18 чоловіків та 2 жінок. Всіх затриманих перевірила СБУ.

Крім того, правоохоронцями було затримано запоріжанина, який кермував авто у стані алкогольного сп'яніння. Транспортний засіб у чоловіка вилучили.

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