Провокації на Луганщині: окупанти намагаються просунутись вперед в районі Жолобка

Російські окупаційні війська намагаються просунутися вперед в районі окупованого Жолобка. Перемир'я дало їм змогу підкопатися впритул до Бахмутської траси.

Наразі українських захисників намагаються відтіснити зброєю. Четверту добу поспіль там тривають обстріли. Водночас від початку тижня поблизу позиції розірвалося приблизно 30 мін.

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На прицілі в окупантів військові України перебувають 24 години на добу. Військовослужбовець Збройних сил України Ігор розповів, що нещодавно ледь не став мішенню.

Чоловік пояснив, що прямував з бліндажа на пост. За його словами, тоді стріляли зі значної відстані з великокаліберного кулемета.

В них немає графіка. Захотіли, кинули ВОГ, захотіли – гранатомет,

– сказав військовий ЗСУ.

Окупанти впритул підійшли до Бахмутської траси

Поки тривало перемир'я окупанти, попри мінські угоди, рили свої шанці вперед до українських позицій. Нині впритул підступилися до Бахмутської траси, яка є умовною лінією розмежування на цій ділянці фронту.

Бойовики намагаються її перейти. Щоб убезпечити свої інженерні роботи, дистанційно мінують позиції українських захисників забороненими міжнародними конвенціями протипіхотними мінами ПОМ-2.



Українська зброя у відповідь мовчить / Фото 24 каналу

"Вони хочуть просто розібрати наші позиції – адже ми їм стоїмо їм як кістка в горлі", – пояснив військовий ЗСУ Сергій.

Українська зброя у відповідь мовчить, адже перемир'я досі триває. Проте окупантів це не зупиняє, до бою йдуть підствольні гранатомети. Українські військові розповіли, що ворог застосував 3 види зброї:

снайперські великокаліберні гвинтівки;

звичайну стрілецька зброя, автомати;

снаряди РПГ.



До провокацій поблизу Жолобка причетні кадрові російські військові / Фото 24 каналу

Армійці переконані, що до провокацій поблизу Жолобка причетні кадрові російські військові. Вони бачили російський прапор, конкретно – Москви.

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Обстріл поблизу Жолобка тривав приблизно 20 хвилин. Військові впевнені, що окупанти проводили розвідку боєм, адже в районі окупованого Жолобка відбулася ротація ворожих підрозділів.