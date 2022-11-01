Окупанти намагаються укріпитися на Запоріжжі: в Мелітополі виготовляють бетонні ДОТи

Російські загарбники намагаються укріпитися на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Запоріжжі почали встановлювати бетонні конструкції.

Так, загарбники почали виготовляти у Мелітополі бетонні ДОТи. Окрім того, через місто везуть протитанкові конуси.

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Що відбувається у Мелітополі

Росіяни перетворили Мелітополь у логістичний центр. Через нього бійці Путіна перекидають техніку, боєприпаси та живу силу. Також у виговляють бетонні фортифікаційні споруди.

Раніше на Каховському шосе помітили вантажівки зі щебенем. Як з'ясувалося, окупанти "віджали" місцеве підприємство. На майданчику на півдні Мелітополя ворог почав виготовляти бетонні ДОТи. Звідти їх перевозять на Херсонський та Запорізький напрямок.

ДОТ – це довгочасна вогнева точка. Капітальну залізобетонну фортифікаційну споруду використовують для прикриття артилерійської зброї, її обслуги та для довготривалої оборони.

Кожного дня через Мелітополь залізницею та вантажівками транспортують протитанкові бетонні конуси.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення

за словами жителів селища Веселе, нещодавно у населений пункт заїхали бійці російського диктатора.

Окупанти встановлюють своє озброєння прямо в дворах та на городах цивільних мешканців. Російські військові обстрілюють житлові будинки.

Окрім того, російська армія знущається з маленьких жителів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

31 жовтня загарбники оголосили в Мелітополі канікули. Терористи намагаються вивезти українських дітей до Криму, Краснодару чи інших регіонів Росії.

Зауважимо, що в заручниках кривавих вбивць досі залишаються діти з Енергодара. Окупанти вивозили їх нібито в "літні табори". Однак, додому досі не повернули. Загалом з Енергодара та Кам'янки вже вивезли 300 дітей.

До речі Росіяни везуть бетонні ДОТи на Південь та готуються до глибокої оборони

Раніше бетонні ДОТи помітили на Півдні

Російські загарбники готуються до оборони на Півдні та боїв за Херсон. Окупанти почали встановлювати бетонні споруди.

Зокрема, ДОТи вже звезли на Кінбурнську косу. Загарбники сподіваються, що це допоможе їм втримати захоплені території.

Однак, українські захисники кожного дня, чи навіть хвилини доводять, що кожен російський терорист відповість за страшні злочини, скоєні проти нашого народу. Загарбників знищать, а всі захоплені ворогом території деокупують.

Зауважимо, що наші воїни вже ліквідували 72 470 бійців Путіна. Зокрема, 650 мінуснули лише за одну добу, 31 жовтня.

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