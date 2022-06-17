Окупанти намагаються відрізати Лисичанськ, а ЗСУ – повернути Ізюм та Лиман, – ISW

Російські загарбники хочуть відрізати українські лінії зв'язку до Лисичанська. ЗСУ тим часом намагаються повернути Ізюм і Лиман.

Російські окупанти стріляють з артилерії на захід і північний захід від Ізюма. А це може означати, що українські війська ведуть контрнаступ у цьому напрямку. Про це повідомляють в Інституті з вивчення війни 16 червня.

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Бої за Ізюм та Лиман тривають, ворог хоче відрізати Лисичанськ

Російські збройні сили надають пріоритет операціям із зриву українських наземних ліній зв'язку (GLOC) до Лисичанська з кількох напрямків,

– мовиться в повідомленні.

Якщо ж контрнаступ на північ від Ізюма підтвердиться, то це означає, що українські військові хочуть "розірвати російські лінії комунікації в районі Ізюма та Лимана". Тобто повернути населені пункти під контроль.

Битва за Сєвєродонецьк

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Вони намагаються встановити контроль над містом. Заступник начальника Головного оперативного штабу Олексій Громов повідомив, що українські війська продовжують чинити опір. Вони зупиняють російських окупантів біля Метьолкіного та Сиротиного, що на південний схід від Сєвєродонецька.

Інститут з вивчення війни повідомляє, що загарбники мають намір захопити ці селища також, а не лише зосередитися на Сєвєродонецьку. Громов розповів, що ЗСУ зберігають кілька логістичних маршрутів до Сєвєродонецька, хоч чотири мости вже зруйновані.

Основні повідомлення Інституту з вивчення війни

Російські війська організували невдалий наступ на північний захід від Слов'янська, а українські війська, як повідомляється, відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюма.

Українці та росіяни зіткнулися в бою на північ і північний схід від Харкова. Але жодна вагома територія не переходила з рук в руки.

Загарбники продовжують зміцнювати резервні позиції на північному заході Херсонської області. Ймовірно, вони чекають контрнаступу українських захисників.

"Глава "ДНР" Денис Пушилін продовжив обговорення та підписання патронатних угод з російськими регіональними чиновниками.

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