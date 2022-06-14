Окупанти намагаються взяти під повний контроль Богородичне та наступати на Слов'янськ

Російські загарбники не полишають спроб захопити нові території. Наразі під повний контроль вони хочуть взяти Богородичне. Крім того, планують вороги наступати на Слов'янськ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу від 14 червня. У відомстві також повідомляють про обстріли з артилерії населених пунктів на Слов'янському напрямку.

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Ворог прагне захопити Богородичне

На Слов'янському напрямку російські загарбники переслідують дві поставлені цілі. Мовиться про бажання захопити повний контроль над Богородичним. Крім того, окупанти планують створити собі комфортні умови для наступу на Слов'янськ.

А ще російські військові продовжують щедро поливати вогнем населені пункти на цьому напрямку. Мовиться про артилерійські обстріли неподалік Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки, а також Вірнопілля.

Спостерігається також певна активність ворога на Лиманському напрямку. Там російські загарбники перегруповують свої війська. Вони це роблять задля того, щоб мати можливість наступати відразу по двох напрямках:

Лиман – Райгородок

і Ямпіль – Сіверськ.

Нагадаємо, що перед військовим керівництвом Росії стоїть чітка задача. Мовиться про

І задля цього російські загарбники кидають у цих напрямках усі свої сили. Відомо, що задля поповнення втрат окупанти планують залучити 30 мобільних бригад з Бєлгородської, Воронезької, Ростовської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Не зайвим буде нагадати, що упродовж понад трьох місяців війни "друга армія світу" зазнала чималих втрат. Мовиться як про живу силу, так і про озброєння та техніку.

Понад 32 тисячі окупантів вдалось ліквідувати

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили 32 300 російських загарбників. Цифра ця приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога в районах проведення бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт перетворюється техніка окупантів. Уже відомо про 1432 танки, 3492 бойові броньовані машини, 718 артилерійських систем, 226 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО.

А ще у ворога стало на 213 літаків, 178 гелікоптерів, 585 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2460 автомобілів і автоцистерн та 54 одиниці спецтехніки менше.

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