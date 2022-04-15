Окупанти завдали 3 ракетні удари по Київщині: військові попередили про повторні загрози
У п'ятницю, 15 квітня, російські війська завдали три ракетні удари по цивільних об'єктах на Київщині. Влада не виключає можливості повторних обстрілів.
Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк, інформує 24 канал.
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Влада вчергове наголошує, що наразі рано повертатися до Києва
Після нічних ракетних ударів по машинобудівному заводі "Візар" у Вишневому російські окупанти продовжили обстріл Київщини.
Тільки сьогодні було завдано три ракетних удари по об'єктах у Київській області,
– розповів Павлюк.
Очільник ОВА наголосив, що не варто виключати можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах. Відтак краще відкласти повернення до Києва "на більш спокійні часи".
Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення,
– наголосив він.
Відомо, що, окрім обстрілів, цивільному населенню на Київщині загрожують замінування, які досі знешкоджують на деокупованих територіях.