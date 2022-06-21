Окупанти наступають на Миколаївку, Вершину та Семигір'я, біля Мар'їнки така спроба провалилася

Російські загарбники продовжують свій наступ. Цього разу вони пішли на Миколаївку, Вершину та Семигір'я. А от відповідна спроба поблизу Мар'їнки ворогу не вдалась.

Про це свідчать дані, опубліковані у ранковому зведенні Генштабу від 21 червня.

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На Бахмутському напрямку бої тривають

Упродовж минулої доби бійці країни-агресорки наступали на райони Миколаївки, Вершини та Семигір'я. Наразі там тривають бої. Крім того, окупанти били по цивільній інфраструктурі поблизу Покровського, Миколаївки, а також Білогорівки.



Актуальна карта бойових дій на Бахмутському напрямку / Скриншот liveuamap

Натомість не вдалась ворогові спроба штурму поблизу Мар'їнки, що на Курахівському напрямку. Наші військові дали гідну відсіч, тож окупантам довелось втекти з поля бою. Там же загарбники завдали авіаудару неподалік Щербаків.

Неспокійна ситуація на Авдіївському напрямку. Там ворог завдавав авіаційного удару у районі Нью-Йорка. Крім того, окупанти били по цивільній інфраструктурі неподалік Очеретиного, Авдіївки, Кам'янки, Нетайлового, Микільського й Оріхового.

На Слов'янському напрямку ЗСУ відбили штурм

Ворог намагався провести штурмові дії поблизу Богородичного та Долини. Але наші військові доблесно відбили в окупантів відповідне бажання.

Попри це ворог не припиняв артилерійські обстріли. Під вогонь окупантів потрапили райони Грушувахи, Вірнопілля, Адамівки та Мазанівки. Крім того, авіаударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поблизу Богородичного.

Зауважимо, що російські військові продовжують зазнавати чималих втрат на війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" уже поповнили майже 34 тисячі окупантів. І ця цифра росте з кожним днем.

ЗСУ ліквідували 33 800 загарбників

Нагадуємо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога наразі неможливо. Особливо там, де ведуться активні бойові дії.

Водночас російські військові втрачають ще й свою техніку. На балансі "другої армії світу" за понад три місяці стало на 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню та 98 одиниць ППО менше.

Крім того, на брухт уже перетворили 216 літаків, 181 гелікоптер, 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 суден, 2527 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

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