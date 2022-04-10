Окупанти навіть підійти не можуть, – Арестович назвав провальний для Росії напрямок

Друга фаза війни триває вже триває 5 діб, але почалася вона не так, як думали у Росії. На одному з напрямків завдяки українським військовим окупанти навіть не можуть підійти.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, росіяни намагалися завдати одночасно удару з Півночі та з Півдня. Окупанти дуже стараються, але не можуть просунутися по лінії Вугледар – Мар'їнка.

Вони основні удари авіації зосереджують на цьому напрямку, але там наші війська тримаються так, не просто тримаються, а б'ють, що вони (окупанти – 24 канал) навіть підійти не можуть,

– наголосив радник глави ОПУ.

Водночас на Півночі росіяни виконали завдання першого етапу – взяли Ізюм. Потім вони почали наступ у напрямку Слов'янська й Краматорська, але наші війська так вдало проводять там оборону, що росіяни зупинились.

"Там працює авіація, артилерія, ракетні війська, але поки, вже добу, нема просування наземних військ, тому що вони підтягують ремонтні підрозділи, підрозділи матеріального забезпечення, командування змінили. Це ознаки того, що усе зав'язне", – додав Арестович.

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