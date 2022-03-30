Окупанти не дають поремонтувати мережі біля Сєвєродонецька: 30 тисяч людей без світла

Біля Сєвєродонецька спеціалісти не можуть поремонтувати електромережі через постійні обстріли окупантів. Без світла залишаються 30 тисяч людей.

Спеціалісти виїхали на місце аварії, але окупанти продовжили обстріли. Ремонт довелося знову відкласти. Про це повідомив голова Луганської ОВА 30 березня.

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Вчора (29 березня – 24 канал) ремонтники виїхали на місце аварії на лінії електропередачі поблизу Сєвєродонецька, однак росіяни продовжили обстріли, сподіваємося на безпечний доступ до пошкоджених комунікацій сьогодні,

– пише Сергій Гайдай.

Чисельні відключення сталися 29 березня після сильних обстрілів. Тільки біля Сєвєродонецька знеструмлені 185 трансформаторних підстанцій. Без світла перебувають 30 434 місцевих жителі.

А загалом на Луганщині через російське вторгнення відключені 748 трансформаторних підстанцій. Без світла перебувають 121 018 споживачі.

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