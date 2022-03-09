Окупанти не мають чисельної переваги, але ймовірність штурму залишається

Хоробрі українські захисники ліквідували та вивели зі строю тисячі солдат армії окупантів. Втім, розслаблятися ще зарано – ворог може спробувати провести штурм.

Хоробрі українські воїни перевели рахунок втрат окупантів у десятки тисяч. Ворог розбитий та деморалізований, але святкувати перемогу ще рано.

Цікаво Негайно зупиніть вбивства, – Зеленський про обстріл лікарні в Маріуполі

Можливість штурму залишається

Росія ввела на українську територію 170 тисяч своїх солдат, 12 тисяч з яких ЗСУ вже ліквідували, ще близько 40 тисяч – вивели зі строю. Окупанти більше не мають чисельної кількості та суттєво поступаються ЗСУ у злагодженості та майстерності.

Втім, логіка – недоступний інструмент для орків, тому варіант активного наступу навіть за таких обставин не виключений. Проваливши всі свої плани, ворог може атакувати просто для завдання якомога більшої шкоди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!