Росіяни нездатні забезпечити швидкий наступ навіть елітними військами: аналіз ISW

В Україні применшують здатність Росії розпочати новий широкомасштабний наступ у Донецькій області за нинішніх обставин ворожих збройних сил. Зараз у них – обмежені доступні кадри.

Росія не має ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції 24 лютого цього року. Про це пише американський Інститут вивчення війни.

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Чому росіяни не можуть забезпечити швидкий наступ

Російські блогери виглядають деморалізованими перспективами Кремля здійснити великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента Росії у створенні недосяжних очікувань.

Повідомлення про кульмінацію та тактичні невдачі російських військ навколо Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію,

– зазначили аналітики.

До того ж загарбникам не вдалося швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар, і вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

Такі інциденти підтверджують те, що російська армія не в змозі вести наступ вздовж Донецького фронту.

Розбіжність між обмеженим просуванням Росії в районі Бахмута та відсутністю суттєвого просування в інших місцях України може підтвердити, що російські сили не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневрової війни.

Російське військове командування розгортає свої найелітніші підрозділи в районі Бахмута меншими формуваннями, використовуючи тактику проникнення в містах, згідно з обмеженими кадрами російської тактики в цьому районі.

"Російські війська застосовують більш традиційну механізовану маневрову тактику ведення бойових дій з використанням звичайних, а не елітних, мотострілецьких підрозділів, морської піхоти та танків. Усі формування були визнані нездатними до бою на попередніх етапах війни та, ймовірно, були відновлені за допомогою мобілізованого персоналу", – наголосили в ISW.

Окупантам не вистачає елітних формувань

Схоже, що російські військові не змогли підготувати свій мобілізований особовий склад до ефективних механізованих наступальних операцій за короткий проміжок часу з моменту призову. Відсутність відповідних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, сприяє неефективності ворожої тактики механізованого маневру.

Окупантам не вистачає кількості елітних формувань, необхідних для проведення більшого масштабу. Оцінка ISW щодо перспектив майбутніх російських механізованих наступальних операцій пропонується з низькою достовірністю через обмежені доступні кадри, які показують російську військову тактику по всій лінії фронту,

– додали аналітики.

Новий наступ на Донбасі вже почався

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, масштабний наступ росіян вже розпочався. За його словами, сьогодні основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях. І вони досить масштабні.

Подоляк наголосив, що кремлівський диктатор може кинути на війну 200 чи 300 тисяч людей, всі ці військові загинуть. Проте для Владіміра Путіна, як відомо, їхнє життя не має жодної цінності.