Окупанти не очікували, що їх дістануть, – Ступак про влучні удари ЗСУ по російських складах

Збройні Сили України продовжують влучно знищувати російські склади з боєприпасами та командні пункти. Експерти кажуть, що окупанти не очікували, що їх дістануть так далеко.

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він каже, що росіяни обрали тактику ще Першої світової війни: обстріл, наступ – і так по колу.

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За його словами, німці у Першу світову так і працювали – був спочатку масштабний артобстріл, знищували позицію ворога, підтягували техніку ближче до фронту. Так вони просувалися.

"Проте українці вигадали нову фішку завдяки західним друзям – ми не знищуємо кожен танк окремо, ми влучаємо в склади окупантів", – заявив Ступак.

Він підрахував, що ЗСУ вже дістали 11 великих російських складів за останні 2 тижні.

І щоденно бачимо відео, де "салюти" та "феєрверки" на об'єктах, які перебувають глибоко всередині ворожого фронту. Тобто в тилах, де вони не розраховували, що ми зможемо їх дістати,

– пояснює експрацівник СБУ.

Він додав, що були повідомлення про те, що росіяни, які працюють на цих складах, дезертують з цих об’єктів, бо не хочуть вночі отримати приліт від HIMARS.

Скільки часу займає доставлення нових боєприпасів? На думку експерта, для росіян не проблема знайти нове місце та склад з боєприпасами.

"Вони зазвичай брали якесь підприємство на окупованій території України та використовували його як склад. А зараз вони просто шукають глибше в тилах інше підприємство якомога далі, щоб уберегти склади від українських обстрілів", – відповів він.

Але логістика доставлення боєприпасів змінилася. Умовно треба було близько 3 – 4 години, а зараз цей час збільшиться у два-три рази. Тому російські артилеристи просто будуть чекати на снаряди,

– розповів Ступак.

За його словами, інтенсивність вогню окупантів має змінитися, проте росіянам все одно є чим стріляти.

Ступак про удари ЗСУ по складах: дивіться відео



До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що бійці ЗСУ вже кілька днів ефективно знищують військові склади росіян навіть у тилу завдяки західній артилерії. За його словами, ці удари знижують наступальний потенціал загарбників.

Втрати окупантів станом на 7 липня

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 36 650 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки, хоч у нього її ще дуже багато. Втім, на брухт уже вдалось перетворити 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 засобів ППО.