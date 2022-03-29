Окупанти не покидають надій захопити Ізюм та постійно обстрілюють Харківщину
29 березня 2022 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворожі війська надалі намагаються захопити Ізюм. Окрім того, постійно обстрілюють міста та села Харківщини.
Окупанти застосовують як артилерію, так і авіацію. Про це повідомили в Генштабі 29 березня.
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На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм,
– мовиться в повідомленні.
Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке.
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