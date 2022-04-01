Окупанти не полишають ідеї у квітні запровадити свій російськомовний навчальний процес
1 квітня 2022 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники сподіваються, що їм вдасться запровадити навчальний процес на тимчасово окупованих ними українських територіях. Вони хочуть зробити це вже у квітні 2022 року.
Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Зазначається, що окупанти намагаються запровадити навчання в українських закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою.
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"Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду", – зазначили у Генштабі.
До слова, у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення. Так вони показали, що не співпрацюватимуть з ворогом.
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