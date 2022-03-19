Позбавили людей ліків і їжі: окупанти не пропустили гуманітарну допомогу на Херсонщину
19 березня 2022 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Військові Росії 19 березня не допустили фури з гуманітарною допомогою на тимчасово захоплені території Херсонщини. Також вони не дозволили їх розвантажувати.
Ці вантажі везли вкрай необхідні речі, яких зараз потребують місцеві жителі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.
Раніше Через обстріли окупантів зірвались 5 гумкоридорів
Росіяни зашкодили дорослим і дітям
Загалом в область прямували 14 вантажівок. Через відмову в пропуску від російських військовиків, фури довелось розвернути. Тепер вони вирушили назад на Дніпропетровщину.
Що вони везли людям:
- засоби гігієни для дітей та дорослих,
- консервацію;
- м'ясо;
- напівфабрикати;
- дитяче харчування;
- ліки.
До теми – Президент прокоментував блокування гумкоридорів: дивіться відео